В Севастополе запретили жарить на мангалах с 15 июля

Правительство Севастополя ввело особый противопожарный режим, который запрещает готовить еду на мангалах даже в частных домах, если там нет специально подготовленных мест.

Об этом рассказал директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин сегодня, 10 июля, на заседании городского правительства.

Запрет вводится с 15 июля и не касается предприятий общественного питания.

Также с этого числа нельзя будет запускать пиротехнику, разжигать костры и сжигать мусор.

Напомним, в правительстве Севастополя рассказали, где можно на законных основаниях жарить шашлыки.