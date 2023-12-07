В Севастополе уволили директора УК «Центр» за повторную «административку»

Директор УК «Центр» Мухаммаджон Жалолов отстранён от руководства в связи с систематическим нарушением сроков предписаний органов финансового контроля.

В департаменте городского хозяйства журналистам ForPost сообщили, что глава организации был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 20.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Исполняющим обязанности руководителя организации стал Евгений Маслиев.

«Решение о дисквалификации Жалолова М.О. никак не отражается на работе ООО «УК «Центр», так как назначен новый руководитель общества», – подчёркивается в ответе департамента горхоза.

Напомним, в центре Севастополя произошло обрушение балкона дома № 19 по улице Ленина. Сам дом имеет статус памятника регионального значения.