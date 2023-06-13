Путин утвердил разрыв договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В материалах, в частности, указано, что денонсация обусловлена принятием в состав РФ Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, после чего берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать только России.

Документ констатирует, что Украина потеряла статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.

Отмечается, что соответствующий договор между Россией и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Документ предполагал пять пунктов. Например, один из них уточнял, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины.

Ольга Сурикова