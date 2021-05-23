Михаил Развожаев: Севастополь станет одной из регбийных столиц России

Глава города окажет максимальное содействие развитию регби

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что Севастополь может стать одной из регбийных столиц России.

Такой тезис он озвучил сегодня, выступая на открытии финальных игр Регбийной школьной лиги.

«Я хотел бы, чтобы в каждой школе регби развивалось и, чтобы Севастополь через несколько лет стал одной из регбийной столиц России. Мы этого точно сможем добиться. Я уверен, что из тех, кто сегодня играет, есть спортсмены, которые прославят Севастополь и на всероссийском, и на международном уровне», — подчеркнул глава города.

Губернатор также анонсировал, что стадион имени 200-летия Севастополя станет базой развития регби в нашем городе, там будут тренироваться все профессиональные команды. Первая очередь стадиона откроется уже 1 июля.

Напомним, сегодня в Севастополе прошли финальные игры сезона 2020/2021 Регбийной школьной лиги. В соревнованиях приняли участие 13 команд из восьми школ и детского-юношеского клуба «Лидер». Всего в Регбийную школьную лигу вовлечено более 300 школьников из 13 учебных заведений.

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Кузнецова