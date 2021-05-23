В Севастополе судебные приставы арестовали у должника домен и остановили хостинг

Мера сработала сразу

Судебными приставами Севастополя был арестован домен сайта местного жителя, который имел долг более 135 тысяч рублей за неправомерное использование объекта авторского права и нарушение исключительных прав правообладателя, а также суммы исполнительского сбора.

Гагаринское отделение УФССП России выяснило, что основным видом деятельности должника-организации является создание и использование баз данных и информационных ресурсов, а решениями Арбитражного суда города Севастополя установлен факт принадлежности определенного сайта за ним.

«От взыскателя поступило ходатайство о наложении ареста на имущество должника, а именно домена. Воспользовавшись информацией, предоставленной из Управления Роскомнадзора, судебный пристав-исполнитель установил сервис, позволяющий получить регистрационные данные домена. При проверке

доменного имени была установлена организация, которая является регистратором, а следом было установлено, что администратором домена второго уровня является организация – должник», – говорится в сообщении ведомства.

После применения данной меры задолженность была оплачена в полном объеме. Делегирование домена восстановлено и с имущества должника сняты все ограничения.

удебными приставами Севастополя был наложен арест на помещение магазина, принадлежащее местному жителю, который имел задолженность более 7 миллионов рублей. Помещение было впоследствии реализовано, а часть денежных средств пошла на погашение долгов Напомним, с

Ольга Сурикова