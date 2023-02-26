Аксенов Зеленскому: «Наркоману с Банковой» не видать Крыма, как своих ушей

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала специальной военной операции заявил, что идет подготовка к захвату Крыма. На что глава Республики Сергей Аксенов весьма критично отреагировал и назвал украинского лидера «упырем», которому «все мало крови».

«Человеческие жизни в глазах этого существа, живущего в состоянии наркотического угара и бесконечного шоу, не имеют никакой ценности. Для него и его подельников все – пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности: бесконечные ряды свежих могил на кладбищах Украины, люди, замерзающие в холодных, обесточенных домах, миллионы беженцев, разруха и крах экономики», — написал Аксенов в своем Telegram.

Глава Крыма отметил, что Зеленский на конфликте в Украине только нарабатывает личные балы и старается светиться во всех мировых СМИ, в то время как у миллионов людей на территориях бывшей Украины жизнь оборвалась или разрушилась. При этом, считает Аксенов, воинственности киевской верхушки добавляет уверенность в том, что их семьям и деньгам на Западе ничего не угрожает и им хватит места в самолетах для эвакуации.

«Уверен, надо продолжать «замес» украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям. Ну, а Крыма и новых регионов России, освобожденных из лап нацистов, «наркоману с Банковой» не видать как своих ушей», — заключил глава Республики.

Ольга Сурикова