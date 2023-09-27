США и Британия помогали с атакой на Севастополь

Ракетная атака на Севастополь
27-09-2023
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Атака на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
«Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами», — сказала она на брифинге 27 сентября.
 
Напомним, 22 сентября Украина нанесла ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ.
 
Ольга Сурикова

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