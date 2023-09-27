Севастополец, надругавшийся над «памятником» Пригожину, рисовал украинскую символику в Каче

В Севастополе полиция возбудила уголовное дело о вандализме в отношении 21-летнего местного жителя, умышленно повредившего импровизированную инсталляцию, посвященную погибшему Евгению Пригожину.

Как уже сообщалось, в августе текущего года молодой мужчина был задержан сотрудниками полиции за надругательство над Государственным флагом России.

Также за публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, на него составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Кроме того, установлена причастность задержанного к еще одному факту противоправной деятельности. Полицейские выяснили, что с целью публичной демонстрации неуважения к обществу, государству и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, подозреваемый с помощью аэрозольного баллончика наносил символику украинских националистов на различные объекты инфраструктуры, расположенные в поселке Кача. Рисунки правонарушитель фотографировал на смартфон с целью дальнейшего распространения в социальных сетях и мессенджерах, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На него заведено уголовное дело за вандализм. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ольга Сурикова