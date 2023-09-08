Погода в Севастополе на выходных

Сегодня, 8 сентября, в городе переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.
В субботу, 9 сентября, переменная облачность.
Без осадков.
Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 14…16°, днем 24…26°.
В воскресенье, 10 сентября, в городе переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 12…14°, днем 22…24°.
Температура воды в море 25°.
Видео: @valeriyya_piar