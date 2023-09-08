Погода в Севастополе на выходных

Погода
08-09-2023
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Сегодня, 8 сентября, в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

В субботу, 9 сентября, переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 14…16°, днем 24…26°.

В воскресенье, 10 сентября, в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 12…14°, днем 22…24°.

Температура воды в море 25°.

Видео: @valeriyya_piar 

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