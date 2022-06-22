Спортшколу «Чайка» и рынок не заменят торговым центром

Как аргумент спортивное назначение земли

Правительство Севастополя не рассматривало вопрос строительства торгово-развлекательного центра на месте спортивного комплекса «Чайка» и расположенного рядом рынка. Также данный проект не становился объектом обсуждения на градостроительном совете, говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский».

Редакция апеллирует к ответу директора департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова на информационный запрос о планах будущей застройки территории, на которой расположена спортшкола и рынок.

«Департаментом, как уполномоченным исполнительным органом государственной власти города Севастополя на выдачу разрешений на строительство (реконструкцию) и ввод объектов в эксплуатацию, разрешительная документация на проведение строительных работ, ввод в эксплуатацию в отношении каких-либо объектов капитального строительства, расположенных по вышеуказанному адресу, не выдавалась», – указал в своем письме Максим Жукалов.

Также им уточняется, что здание спортивной школы «Чайка» на улице Костомаровской, 3, находится в границах земельного участка с видом разрешенного использования — «спорт». И по проекту правил землепользования и застройки Севастополя, на этой территории допускается размещение только спортивных объектов: залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов.

Напомним, ранее появилась информация о планируемом сносе спортшколы «Чайка» и одноименного рынка рядом и строительства на их месте современного большого ТЦ.

Ольга Сурикова