При строительстве парковки в парке Победы могут вырубить можжевельники

Краснокнижные растения
В Севастополе общественники начали бить тревогу —при строительстве парковки в парке Победы могут вырубить 30 краснокнижных деревьев, в том числе 25 можжевельников. Такие данные озвучила председатель общественного совета при Севприроднадзоре Элина Орел.
Она уточнила, что комиссия Севприроднадзора на объект не выезжала, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».
«Парковка здесь, безусловно, нужна, но, к несчастью, здесь выросли краснокнижные растения. Это прибрежно-аквальный комплекс, здесь удивительное сочетание степного, морского воздуха и бактерицидных фитонцидов, которые выделяют вот эти самые можжевельники и фисташки. Конечно, уничтожение краснокнижных растений ради стоянки машины это звучит кощунственно, да и цинично, по сути», — заявила общественница.
Здесь же ею было обнаружено краснокнижное растение фисташка туполистная. Для его вырубки нужно разрешение из Москвы, так как занесена она в Красную книгу России.
При этом Орел рассказала, что подрядчик фирмы, которая занимается строительством парковки ООО «Агрэй» пообещал найти способы сохранения растений. Как вариант названо создание одной большой клумбы, куда постараются пересадить молодые можжевельники. После чего им понадобится серьезный уход, чтобы они прижились.
Глава общественной организации высказала мнение, что на место стройки должна выехать комиссия Севприроднадзора и подсчитать не краснокнижные деревья. Для того, чтобы в будущем подрядчик смог выплатить компенсацию городу за вырубку растений.
Ольга Сурикова