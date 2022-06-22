При строительстве парковки в парке Победы могут вырубить можжевельники

Краснокнижные растения

В Севастополе общественники начали бить тревогу —при строительстве парковки в парке Победы могут вырубить 30 краснокнижных деревьев, в том числе 25 можжевельников. Такие данные озвучила председатель общественного совета при Севприроднадзоре Элина Орел.

Она уточнила, что комиссия Севприроднадзора на объект не выезжала, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

«Парковка здесь, безусловно, нужна, но, к несчастью, здесь выросли краснокнижные растения. Это прибрежно-аквальный комплекс, здесь удивительное сочетание степного, морского воздуха и бактерицидных фитонцидов, которые выделяют вот эти самые можжевельники и фисташки. Конечно, уничтожение краснокнижных растений ради стоянки машины ­ это звучит кощунственно, да и цинично, по сути», — заявила общественница.

Здесь же ею было обнаружено краснокнижное растение фисташка туполистная. Для его вырубки нужно разрешение из Москвы, так как занесена она в Красную книгу России.