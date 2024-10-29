Список адресов, где не будет света в Севастополе 30 октября

30 октября в Севастополе запланировано отключение света. «Севкор» традиционно публикует список адресов, где именно произойдет отключение электроэнергии.



с 09:00 до 17:00

пр-кт Генерала Острякова, 211-А;

Балка Сарандинаки, 28,44,27-29(нечет),37,53-55(нечет);

СНТ «Тополек», 80-А,64,68-А,50-Б,2,22,38,35-А.

с 08:30 до 17:30

ул. 1-я линия Бомбор, 5-А,7-11(нечет);

ул. 2-я линия Бомбор, 18-20(чет),32-40(чет),53-97(нечет;

ул. Пластунская, 66/1,48-80(чет),96,35-65(нечет),100-А,98,104;

ул. Стрелковая, 2-22(чет),1-23(нечет).

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

СНТ «Орхидея», 72-Б,6,12,18,44,68,74,7-9(нечет),38,771;

пер. 2-й Орхидейный, 12;

ул. Орхидейная, 15,35,72-В,44-Б,72-Б,72-74(чет);

пер. 3-й Орхидейный, 18.

ул. Арцеулова, 4-10(чет),5-13(нечет);

бульвар Античный, 32-А,38,44;

ул. Приморской Армии, 6,1

Юхарина балка, 6-8(чет),78-80(чет),222,125,173,203;

СНТ «Рябинушка», 94-А,18-Б,134-А,66,74,92-94(чет),98,189-А,111-А,157-А,173-А,217-А;

Фиолентовское шоссе, 89/167.

пер. Молочный, 6-А,14/2,16-А,2,14-26(чет),1-А,1-37(нечет);

ул. Молочная, уч.66,80-А,80,37,41-43,59-69;

ул. Шабалина, 8-Д,10-Г,10-Д.

ул. Тараса Шевченко, 44-А, 56-А/1;

ул. Александра Маринеско, 20/12,20/4,20/23,11,27;

СНТ «Рыбак-5», 104,140,148,182,314,131-А,124,303;

ул. Июньская, 64;

пер. Снежный, 1105.

ул. Генерала Ракова, 18/1,12-14(чет),20,3-35(нечет);

ул. Полетная, 18-А,4-18(чет);

ул. Планерная, 16-А,16-Б,12-А,18-Б,10-А,18/1,1-Б,1-А,11-19(нечет);

ул. Кедрина, 2-Ж,2-А,2-Д,2-Г,2-В,1-5(нечет),11,1117;

ул. Парашютная, кад.600,39-41(нечет),885;

ул. Колодезная, 54.

ул. Готская, 72-д.

с. Родниковое

ул. Карадагская, 2-6(чет),10,16,1220,9,1215;

ул. Менгирская, 6-10(чет),7-А,1-7(нечет);

ул. Васильковая, 26-28(чет);

ул. Куликова, 5-Д,1199;

ул. Межгорская, 1221.

с. Передовое

ул. Водопадная, 2,16-А,24-26,29-А,3,21,21/2;

КСП «Красный Октябрь», 340,358,уч.19,23-Б,341-343(нечет).

ул. Камышовая, 6,12,742,3-13(нечет);

ул. Нагорная, 16-А,28-А/1,16-Б,20,758,31-Б,19-В,21-А,21-Б,11-13(нечет),19/3;

ул. Западная, 21;

ул. Майская, 1;

пер. Ручейный, 2-8(чет),1-3(нечет);

пер. Нагорный, 16-Б,21-А,19-А,37.

с. Черноречье

ул. Ермака, 6-Б,8-А,2-12(чет),492,1-9(нечет),501;

ул. Ешиль-Мале, 10-30(чет),108,5-А,1,7-31(нечет).

с. Родное

ул. Сахалина, 2-10(чет),16,22,1262-1264(чет),1-15(нечет),1261-1263(нечет);

ул. Центральная, 23, 2-42(чет),1074,1-41(нечет);

ул. Водопадная, 2-8(чет),1-7(нечет);

ул. Школьная, 8-30(чет),7-29(нечет);

ул. Сумская, 2-6(чет),1-5(нечет);

КСП «Память Ленина», 24-кад,23-кад.

30 и 31 октября с 09:00 до 17:00

5 км Балаклавского шоссе, 10,5.

Отключение электроэнергии 30 октября

Для безопасного выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ в сети 6000В будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 10:00 до 17:00

ул. Молодых строителей 2,6-16 (чет),20,24А,24Б.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер