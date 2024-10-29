Список адресов, где не будет света в Севастополе 30 октября

30 октября в Севастополе запланировано отключение света. «Севкор» традиционно публикует список адресов, где именно произойдет отключение электроэнергии.
с 09:00 до 17:00
пр-кт Генерала Острякова, 211-А;
Балка Сарандинаки, 28,44,27-29(нечет),37,53-55(нечет);
СНТ «Тополек», 80-А,64,68-А,50-Б,2,22,38,35-А.
с 08:30 до 17:30
ул. 1-я линия Бомбор, 5-А,7-11(нечет);
ул. 2-я линия Бомбор, 18-20(чет),32-40(чет),53-97(нечет;
ул. Пластунская, 66/1,48-80(чет),96,35-65(нечет),100-А,98,104;
ул. Стрелковая, 2-22(чет),1-23(нечет).
с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа
СНТ «Орхидея», 72-Б,6,12,18,44,68,74,7-9(нечет),38,771;
пер. 2-й Орхидейный, 12;
ул. Орхидейная, 15,35,72-В,44-Б,72-Б,72-74(чет);
пер. 3-й Орхидейный, 18.
ул. Арцеулова, 4-10(чет),5-13(нечет);
бульвар Античный, 32-А,38,44;
ул. Приморской Армии, 6,1
Юхарина балка, 6-8(чет),78-80(чет),222,125,173,203;
СНТ «Рябинушка», 94-А,18-Б,134-А,66,74,92-94(чет),98,189-А,111-А,157-А,173-А,217-А;
Фиолентовское шоссе, 89/167.
пер. Молочный, 6-А,14/2,16-А,2,14-26(чет),1-А,1-37(нечет);
ул. Молочная, уч.66,80-А,80,37,41-43,59-69;
ул. Шабалина, 8-Д,10-Г,10-Д.
ул. Тараса Шевченко, 44-А, 56-А/1;
ул. Александра Маринеско, 20/12,20/4,20/23,11,27;
СНТ «Рыбак-5», 104,140,148,182,314,131-А,124,303;
ул. Июньская, 64;
пер. Снежный, 1105.
ул. Генерала Ракова, 18/1,12-14(чет),20,3-35(нечет);
ул. Полетная, 18-А,4-18(чет);
ул. Планерная, 16-А,16-Б,12-А,18-Б,10-А,18/1,1-Б,1-А,11-19(нечет);
ул. Кедрина, 2-Ж,2-А,2-Д,2-Г,2-В,1-5(нечет),11,1117;
ул. Парашютная, кад.600,39-41(нечет),885;
ул. Колодезная, 54.
ул. Готская, 72-д.
с. Родниковое
ул. Карадагская, 2-6(чет),10,16,1220,9,1215;
ул. Менгирская, 6-10(чет),7-А,1-7(нечет);
ул. Васильковая, 26-28(чет);
ул. Куликова, 5-Д,1199;
ул. Межгорская, 1221.
с. Передовое
ул. Водопадная, 2,16-А,24-26,29-А,3,21,21/2;
КСП «Красный Октябрь», 340,358,уч.19,23-Б,341-343(нечет).
ул. Камышовая, 6,12,742,3-13(нечет);
ул. Нагорная, 16-А,28-А/1,16-Б,20,758,31-Б,19-В,21-А,21-Б,11-13(нечет),19/3;
ул. Западная, 21;
ул. Майская, 1;
пер. Ручейный, 2-8(чет),1-3(нечет);
пер. Нагорный, 16-Б,21-А,19-А,37.
с. Черноречье
ул. Ермака, 6-Б,8-А,2-12(чет),492,1-9(нечет),501;
ул. Ешиль-Мале, 10-30(чет),108,5-А,1,7-31(нечет).
с. Родное
ул. Сахалина, 2-10(чет),16,22,1262-1264(чет),1-15(нечет),1261-1263(нечет);
ул. Центральная, 23, 2-42(чет),1074,1-41(нечет);
ул. Водопадная, 2-8(чет),1-7(нечет);
ул. Школьная, 8-30(чет),7-29(нечет);
ул. Сумская, 2-6(чет),1-5(нечет);
КСП «Память Ленина», 24-кад,23-кад.
30 и 31 октября с 09:00 до 17:00
5 км Балаклавского шоссе, 10,5.
Отключение электроэнергии 30 октября
Для безопасного выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ в сети 6000В будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 10:00 до 17:00
ул. Молодых строителей 2,6-16 (чет),20,24А,24Б.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер