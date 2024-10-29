В какой цвет красят волосы севастопольские красавицы

В какой цвет сейчас предпочитают красить волосы севастопольские красавицы и что в тренде, рассказала «Севкору» парикмахер из Севастополя.

Моду подчас диктует политическая и экономическая ситуация в стране. И если раньше на пике популярности была техника окрашивания Airtouch — (техника мелирования, предполагающая тонирование отдельных прядей в цвет, близкий к основному), когда человек проводил чуть ли не весь день в салоне-парикмахерской. То сейчас стоимость от 10 тысяч покраски для многих кажется нецелесообразной.

К слову, в Москве за технику окрашивания Airtouch берут от 30 тысяч рублей и выше.

«Выгоднее стало приходить к парикмахеру не раз в месяц, а чуть реже, поэтому многие начинают отращивать свой цвет волос или краситься ближе к натуральному. Таким образом, актуальными стали стрижки и покраски «в долгую», когда можно приходить к мастеру раз в 4-5 месяцев. Контраст между прядями более сбитый, не ярко выраженный. Актуальным является также блочное окрашивание, когда выбирается конкретный блок, обесцвечивается и красится в яркий цвет. Также большинство выбирают технику контуринг, когда окрашиваются пряди у лица, а не по всей голове. Это тоже экономит время и деньги», — поделилась парикмахер.

Ну, а по словам столичных стилистов, в этом году в топе серебристый блонд.

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Кристина Ветер