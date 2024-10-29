Погибли участники СВО Дмитрий Мигушов и Виталий Боловинцев

В Севастополе простились с героями — гвардии рядовым Дмитрием Мигушовым и гвардии старшим матросом Виталием Боловинцевым, отдавшими жизни в борьбе с укронацистами в Курской области.

Дмитрий Мигушов родился в Севастополе, учился в школе №38 и ПТУ №3, работал в рыболовецком промысле. В 2023 году подписал контракт на службу в армии, проявил мужество в боях и пал, освобождая Курскую область.

Виталий Боловинцев родился в Джанкое, переехал в Севастополь, окончил школу №60 и работал в городе. С 2014 года участвовал в Русской весне, служил в армии с 2019 года, а весной 2022 года вновь подписал контракт. Получив ранение, вернулся в строй, проявляя преданность товарищам.

Их подвиги навсегда останутся в памяти горожан.

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Кристина Ветер