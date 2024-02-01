И. о. вице-губернатора Максим Жукалов прокомментировал основные замечания горожан к генплану

На текущий момент в обсуждении генплана приняли участие 3400 человек, всего поступило 1400 обращений.

Среди замечаний – сохранение аэродрома гражданской авиации в Юхариной балке.

«Предложено на этом участке разместить несколько функциональных зон. Три общественно-деловые и две жилой застройки…Но никто не собирается прекращать деятельность организации (ДОСААФ – ред.), это проектное предложение», — отметил Жукалов.

Второй момент – попадание жилых домов на улицах Катерная, Бакинская, Крепостной переулок расположенных рядом с культурным кластером на мысе Хрустальный, в зону парков.

«Функциональные зоны, на которых расположены эти многоквартирные жилые дома будут пересмотрены», — пояснил вице-губернатор.

Однако дома, попадающие в зону строительства дороги, все же будут снесены, их владельцам будет выплачена рыночная стоимость этого жилья.

Новый генплан отражает планы по строительству нового административного центра города на Северной стороне.

Там планируется застроить 250 га, это будет, как жилая, так и общественно-деловая, рекреационная, транспортная зона.

Там предусмотрено появление нового ж/д- и автовокзала.

Жукалов также заверил, что Байдарскую долину не ждет массовая застройка. Хотя разработчики и предложили расширить границы сельских населённых пунктов для расширения зоны жилой застройки.

Дарья Тимофеева

Фото: Идеи для бизнеса