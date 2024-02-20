Минобразования предложило поднять студенческие стипендии до прожиточного минимума

Министерство образования РФ рекомендовало вузам поднять студенческие стипендии до величины прожиточного минимума в стране.

Данную меру поддержки хотят ввести для тех учащихся, которые живут на стипендию, не имея других денежных источников для покупки продуктов, оплаты транспорта и других необходимых для жизни товаров и услуг

Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума», — отметил Могилевский.

В 2024 году прожиточный минимум на душу населения в России составляет 15 453 рубля в месяц, для трудоспособных граждан — 16 844 рубля. При этом власти регионов вправе зафиксировать свою величину прожиточного минимума.

На сегодня сумма базовой академической и социальной стипендии фактически меньше 5 тыс. рублей.