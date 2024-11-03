Спасатели просят не отправляться в походы 4-5 ноября – штормовое предупреждение

На 04-05 ноября объявлено штормовое предупреждение на полуострове.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 4 ноября, ночью и утром 5 ноября в Крыму ожидаются дожди, в горах снег, местами сильные осадки.
Ветер усилится до 20-25 метров в секунду, а в южных районах и в горах и вовсе достигнет до 30 метров в секунду.
В Севастополе погода будет более спокойная, но тоже без осадков не обойдется. На данный момент известно, что 4 ноября ожидается дождь, ветер до 12 метров в секунду.
А 5 ноября ожидается солнечная погода.
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Кристина Ветер