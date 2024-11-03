Еще один турист потерялся в крымских лесах – искали шесть человек

В Кировском районе спасли мужчину, который ушел в однодневный поход в горно-лесную местность. Он не зарегистрировался в МЧС и, когда стемнело, не смог найти дорогу обратно и попросил о помощи.

Спасатели нашли его в районе монастыря Сурб-Хач. Он не нуждался в медицинской помощи. В поисках участвовали 6 спасателей и 2 единицы техники.

Начальник горной поисково-спасательной службы МЧС по Республике Крым Андрей Ватолин отметил, что часто они работают с неподготовленными людьми, которые идут в труднодоступные места и не умеют ориентироваться. Особенно это касается пожилых людей с проблемами со здоровьем, которые не предупреждают родных о своих походах и переоценивают свои силы.

В общей сложности в этом году в горно-лесной местности полуострова спасли 112 человек.

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Кристина Ветер