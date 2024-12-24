Советы по заказу такси в новогоднюю ночь: как избежать высоких цен и нехватки автомобилей

В преддверии Нового года важно учитывать, что цены на такси могут вырасти из-за увеличения спроса и нехватки водителей. Рекомендуется завершить покупки и поздравления до 20:00 31 декабря, чтобы избежать повышения цен.

После 22:00 количество запросов на поездки уменьшается, но ближе к полуночи многие водители заканчивают смену, что может привести к нехватке автомобилей.

В новогоднюю ночь с 00:00 до 02:30 доступных машин становится значительно меньше, так как люди празднуют.

Самое выгодное время для заказа такси — с 02:30 до 04:30, когда цены снижаются из-за меньшего спроса.

Утром 1 января лучше всего заказывать такси с 08:00 до 11:00, когда водители уже вернулись на линии.

После 11:00 цены могут снова вырасти, так как многие начинают навещать родных. После 15:00 поездки становятся более доступными.

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Кристина Ветер