В Севастополе попрощались с участниками спецоперации

Сегодня проводили в последний путь рядового гранатометчика Марка Кумыша и младшего сержанта Владимира Лисовского.

Марк Кумыш, родом из Севастополя, окончил школу №37 и заочно Московский педагогический институт. Работал в Севастополе и Мелитополе. В 2024 году он подписал контракт с Минобороны и был направлен в зону специальной военной операции, где погиб в бою на Марьинском направлении, оставшись верным своему долгу.

Владимир Лисовский, также из Севастополя, работал мастером по изготовлению мебели. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и после подготовки отправился в зону операции, где погиб в боях на Краматорском направлении, оставаясь верным воинской присяге.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер