Благотворительный фонд «Путь к Победе» передал гуманитарную помощь бойцам Черноморского флота

Военнослужащие Черноморского флота поделились, насколько важна им помощь волонтеров, благотворительных фондов, оказывающих поддержку СВО.

«Мы выполняем боевые задачи и нам очень важно, чтобы неравнодушные люди ценили это. Вклад каждого из вас, кто нам помогает, очень важен. От командования части, от каждого, кто несет службу, выражаю благодарность. Ваша забота, небезразличие — нам и нашим семьям важна. Мы чувствуем в сердцах поддержку каждого», — поблагодарил партийцев заместитель командира части Черноморского флота Александр Королев.

Вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев прокомментировал, что благотворительный фонд «Путь к Победе» передает гуманитарную помощь бригаде Черноморского флота. Отметив, что в начала введения СВО было решено организовать в Севастополе благотворительный фонд «Путь к Победе», задачи которого помощь участникам спецоперации, а также их семьям и военнослужащим, возвратившимся с зоны соприкосновения.

«Нашим фондом было передано Черноморскому флоту несколько десятков автомобилей, тракторов, дронов, спецтехники. От имени благотворительного фонда хочу поблагодарить вас за профессиональное выполнение боевых задач и образцовое служение Родине. Наш фонд будет оказывать помощь вплоть до окончания спецоперации, до полной Победы», — прокомментировал Илья Журавлев.

«Сегодня от благотворительного фонда «Путь к Победе» мы поздравляем наших бойцов, которые выполняют сложнейшие боевые задачи и подготовили для них микроволновые печи, специализированные инструменты, подарки для детей к Новому году. Наша акция помощи участникам СВО продолжается и будет продолжаться до нашей полной победы», — добавил председатель благотворительного фонда «Путь к победе» Андрей Куринов.