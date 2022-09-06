Советник Аксенова предупредил о фальшивых аккаунтах крымских политиков

В социальных сетях появились фейковые аккаунты крымских политиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«На них вражеские спецслужбы публикуют разные бредовые вбросы. Уровень примитивный, люди не понимают как работает российская политическая система и за подписью Владимира Константинова выпускают распоряжение об эвакуации служащих Госсовета Крыма», — написал Крючков.

Он порекомендовал проверять информацию и доверять только официальным страницам. И напомним, что у политиков и чиновников Крыма нет официальных аккаунтов в соцсетях Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, правительство РФ утвердило распоряжение, по которому государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны до 1 декабря создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ольга Сурикова