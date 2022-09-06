В Севастополе от коронавируса за сутки скончался один пациент

В Севастополе по состоянию на утро 6 сентября зарегистрировано 88 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 94 лет, говорится в оперативной сводке правительства города.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находится 171 пациент, из них 152 — с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 90 910 человек, выздоровели 86 447.