Команда ЛДПР уходит на перерыв в ранге лидера!

Футбольная команда ЛДПР продолжает штурмовать вершину Севастопольской любительской футбольной лиги 5х5. В завершающем матче первой части турнира она разгромили команду «Эталон» со счетом 9:3!

Эта победа позволила команде уйти на перерыв, имея в своем активе 9 очков и занимая первое место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя, команды Black Shark, составляет два очка.

Стоит отметить, что в топ-5 бомбардиров лиги входят сразу три игрока ЛДПР: Владислав Чмырев, Илья Радьков и Владислав Четыркин.

На этой неделе команду ждет серьёзное испытание — футболисты отправляются в Санкт-Петербург, где примут участие в престижном всероссийском турнире «Белые ночи».

«После возвращения из Санкт-Петербурга мы планируем продолжить выступления в Севастопольской любительской футбольной лиге, – поделился планами тренер ЛДПР Александр Жабокрицкий. – Мы намерены бороться за победу в каждом матче».

Анна Левина