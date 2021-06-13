На трассе под Севастополем появился мурал с девушкой в маках

На «Тавриде» новый арт-объект

Ко Дню России на трассе «Таврида», на 265-м километре трассы, под Севастополем, появилась новая гигантская настенная роспись в цветах государственного флага. Над ее созданием трудились художники арт-кластера «Таврида».

Мурал на подпорной стене площадью 429 квадратных метров передает образы крымской природы: белый цвет триколора – это белые облака, синий – море, красный – поле цветущих маков. Художники команды Desarte365 изобразили также силуэты гор, в которых угадываются очертания известных крымских вершин, сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».



Арт-объект создавали шесть художников в течение пяти дней. Для росписи высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров фасадной краски и еще 300 аэрозольных баллончиков с краской. Чтобы передать красоту природы Крыма, творцы использовали более 25 оттенков белого, синего и красного цвета.

«Фигура девушки в центре – это воплощение русской доброты, свободы, открытости. У нее теплая улыбка, она лучезарная и даже немного светится. Это обобщенный образ русской души – не исторический, а сегодняшний, современный», – рассказал Александр Милицин, резидент арт-кластера «Таврида», лидер команды Desarte365.

Это уже седьмой мурал, который художники арт-кластера «Таврида» нарисовали вдоль главной дороги Крымского полуострова. Планируется в дальнейшем создание около90 арт-объектов, чтобы эта трасса стала самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров.

Напомним, в этом году к Дню Победы был создан мурал по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411».

Ольга Сурикова

Фото, видео: пресс-служба Арт-кластера «Таврида»