Сотрудники МЧС будут искать продавцов «подпольных фейерверков»

В канун новогодних праздников сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю проверяют магазины пиротехники. Инспекторы следят, чтобы её продавали, не нарушая правила хранения и технику пожарной безопасности, чтобы качество товара было подтверждено документами.

Визит в один из сертифицированных центров на 5 километре Балаклавского шоссе во время рейда нарушений не выявил.

По словам госинспектора Севастополя по пожарному Надзору Сергея Шведовченко одно из главных условий безопасности — запускать фейерверки подальше (не менее 50 м) от зданий, деревьев, линий электропередач, и конечно же, от людей. Данные о безопасном расстоянии указаны на корпусах либо в паспортах завода-

изготовителя к каждому пиротехническому изделию.

На этой неделе МЧС вместе с полицией проведёт совместные рейды, чтобы выявить места, где пиротехнику продают нелегально или без сертификатов. Сообщить о таких фактах можно по телефону 65-55-10. Нарушителям грозят штрафы от 3 до 200 тысяч рублей.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)