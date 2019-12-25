Афишные тумбы на ул. Большая Морская демонтируют, но обещают вернуть

На ул. Большая Морская начали демонтировать афишные тумбы, всего их четыре. Они были установлены на начале 50 -х годов.

По решению Наблюдательного совета тумбы останутся на тех же местах после реконструкции. Однако выяснилось, что конструкции находятся в частной собственности, при этом город не получает средств за аренду.

По словам вице-губернатора Владимир Базарова к собственнику тумб выдвинут требования — привести их в надлежащий вид. Они должны быть идеально белыми и с ровными краями.

Данные объекты не являются «градоформирующими» — таковыми являются только здания и сооружения.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)