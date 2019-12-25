Город

Афишные тумбы на ул. Большая Морская демонтируют, но обещают вернуть

25-12-2019
выпускающий редактор
Комментариев нет
25

На ул. Большая Морская начали демонтировать афишные тумбы, всего их четыре. Они были установлены на начале 50 -х годов. 

По решению Наблюдательного совета тумбы останутся на тех же местах после реконструкции. Однако выяснилось,  что конструкции находятся в частной собственности, при этом город не получает средств за аренду.

По словам вице-губернатора Владимир Базарова к собственнику тумб выдвинут требования — привести их в надлежащий вид. Они должны быть идеально белыми и с ровными краями. 

Данные объекты не являются «градоформирующими» — таковыми являются только здания и сооружения.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.