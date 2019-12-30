В Севастополе после реконструкции открыли сквер 60-летия СССР

После масштабной реконструкции сегодня официально открыли сквер 60-летия СССР (за кинотеатром «Москва»).
В сквере сделали две деревянные детские площадки. Дорожки вымостили разноцветной плиткой, установили скамейки-качели.
В холодную погоду спортивная площадка очень популярна.
Также в сквере установили фонари и систему видеонаблюдения.
Для выгула и тренировки собак предусмотрели отдельную площадку. Рабочие оздоровили растущие в парке деревья и высадили новые. Всего на территории парка произрастает около 10 тысяч растений. Газоны засеяли травой, которая уже взошла.
В центре парка сооружен фонтан с вертикальными струями. Работать он будет в летний период.Вокруг фонтана установлены столы и лавочки для отдыха, а также деревянные «шезлонги».
В парке по-прежнему работает кафе.
Туалет также предусмотрели, но пока он закрыт.
В начале следующего года планируется благоустроить прилегающие к скверу территорию.
Севкор