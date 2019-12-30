В Севастополе после реконструкции открыли сквер 60-летия СССР

После масштабной реконструкции сегодня официально открыли сквер 60-летия СССР (за кинотеатром «Москва»).

В сквере сделали две деревянные детские площадки. Дорожки вымостили разноцветной плиткой, установили скамейки-качели.

В холодную погоду спортивная площадка очень популярна.

Также в сквере установили фонари и систему видеонаблюдения.

Для выгула и тренировки собак предусмотрели отдельную площадку. Рабочие оздоровили растущие в парке деревья и высадили новые. Всего на территории парка произрастает около 10 тысяч растений. Газоны засеяли травой, которая уже взошла.

В центре парка сооружен фонтан с вертикальными струями. Работать он будет в летний период.Вокруг фонтана установлены столы и лавочки для отдыха, а также деревянные «шезлонги».

В парке по-прежнему работает кафе.

Туалет также предусмотрели, но пока он закрыт.

В начале следующего года планируется благоустроить прилегающие к скверу территорию.

Севкор