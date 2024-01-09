Сотрудника Севэлектроавтотранса оштрафовали за оскорбление коллеги в рабочем чате

Мужчина оштрафован на 5 тыс. рублей за публичное оскорбление коллеги в общем чате ГУП «Севэлектроавтотранс», сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Унижение чести и достоинства произошло в августе 2023 года. Мужчина в общем чате предприятия публично с использованием грубой и бранной лексики оскорбил женщину, которая является его коллегой.

После этого она обратилась с заявлением в прокуратуру, а суд решил наказать сквернослова.

Напомним, в Севастополе студента приговорили к обязательным работам за оскорбление чувств верующих.