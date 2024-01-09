В новогодние праздники сотрудники ГИБДД поймали 25 пьяных водителей

За праздничные дни сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 25 водителей в состоянии опьянения, в том числе четверо из них повторно управляли транспортными средствами будучи пьяными.



В инспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.



За повторное управление в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от двухсот до трёхсот тысяч рублей, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Севастополе через суд конфисковали машину за пьяную езду.