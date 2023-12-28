В Севастополе студента приговорили к обязательным работам за оскорбление чувств верующих

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении студента из Ялты 2000 года рождения.

Установлено, что студент одного из вузов Севастополя в марте 2022 года в групповом чате в «Telegram» опубликовал высказывания, содержащие грубую ненормативную лексику и оскорбляющие чувства последователей одной из мировых религий, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

⚡️ Мировой судья назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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Ольга Сурикова