В Севастополе людей с психическими расстройствами лишили водительских прав

После проверки прокуратуры Ленинского района нескольких севастопольцев лишили прав из-за медицинских противопоказаний.

Прокуратура обнаружила, что 48-летняя женщина и 44-летний мужчина, у которых есть водительские права категории «В», «В1», «М», состоят на диспансерном учете у психиатра из-за психических и поведенческих расстройств.

Прокуратура района подала в суд административные иски о прекращении права управления транспортными средствами для этих двух местных жителей и о приостановлении их водительских удостоверений до полного выздоровления и снятия диагнозов. Суд удовлетворил иски.

Напомним, в Севастополе кабинет сексолога открыли на базе психиатрической больницы.