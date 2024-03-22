Сотрудник «Крымэнерго» задержан на взятке в 1,8 млн руб

Сотрудники крымских управлений ФСБ и МВД при поддержке Росгвардии задержали инженера ГУП «Крымэнерго» при получении взятки в сумме1,8 млн рублей от предпринимателя за ускорение процесса техприсоединения его завода к сетям. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Установлено, что к инженеру технического аудита Симферопольского РЭС обратился предприниматель о сокращении срока техприсоединения к электросетям завода по производству бутилированной воды, за что сотрудник «Крымэнерго» потребовал благодарность.

Посредник в кафе получил от коммерсанта 1,8 млн рублей для передачи инженеру. После чего был задержан.

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Ольга Сурикова