Депздрав Севастополя опроверг фейк о «нехватке питания» в роддоме.

Здоровье
22-03-2024
Комментариев нет

Департамент здравоохранения Севастополя опроверг распространяемую в некоторых соцсетях информацию о якобы нехватке питания для новорожденных в роддоме.

«В Родильном доме городской больницы №5 есть необходимое оборудование, средства ухода, в том числе средства гигиены, а также адаптированные молочные смеси для грудников», – сообщили в Департаменте здравоохранения города.

О случаях «сборов» матпомощи для грудничков просят сообщать напрямую в соцсети Департамента.

Фото: Департамент здравоохранения Севастополя

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *