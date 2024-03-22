Депздрав Севастополя опроверг фейк о «нехватке питания» в роддоме.

Департамент здравоохранения Севастополя опроверг распространяемую в некоторых соцсетях информацию о якобы нехватке питания для новорожденных в роддоме.

«В Родильном доме городской больницы №5 есть необходимое оборудование, средства ухода, в том числе средства гигиены, а также адаптированные молочные смеси для грудников», – сообщили в Департаменте здравоохранения города.

О случаях «сборов» матпомощи для грудничков просят сообщать напрямую в соцсети Департамента.

Фото: Департамент здравоохранения Севастополя