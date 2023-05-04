Экс-главу крымского Ростехнадзора будут судить за взятку

Бывшему главе крымского управления Ростехнадзора предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили пресс-службы ФСБ и СК.

Следователи выяснили, что руководитель ведомства, в чьи полномочия входило, в том числе осуществление контроля над «КрымЭнерго», способствовал ускоренному подключению к электросетям элитного ЖК в Гурзуфе.

Незаконным вознаграждением за его труды стала одна из квартир комплекса площадью 96,5 кв. м, которую чиновник оформил на свою родственницу. Стоимость жилья составила 5,7 млн рублей. За получение взятки должностным лицом в особо крупном размере ему светит 15 лет лишения свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в Севастополе сотрудники лесничества заработали на взятках 140 тыс рублей.