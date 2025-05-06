Состоялся еще один суд над экс-начальником отдела контроля ГБУ «Парки и Скверы»

30 апреля Ленинским районным судом Севастополя вынесен приговор в отношении экс-начальника отдела административно-строительного контроля ГБУ «Парки и скверы».

Судом установлено, что между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «ФИДАН» заключен контракт, предметом которого являлось выполнение работ по капремонту сквера Ленинского комсомола. Обвиняемый подписал документы без проверки фактического исполнения работ, в итоге бюджету Севастополя нанесен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

Вину свою он не признал.

Ранее его уже судили за халатность. Сейчас же суд окончательно запретил занимать ему определенные должности в госорганах и в органах местного самоуправления на срок четыре года.

Напомним, два года назад суд на 3 года лишил права занимать должности и приговорил к штрафу в размере 3, 5 млн рублей экс-начальника отдела ГБУ «Парки и скверы за подписание им завышенных объемов выполненных работ.

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Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя