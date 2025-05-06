Севастопольская «вертолетка» перешла к «Ростеху»

ФГУП «Севастопольское авиационное предприятие» преобразовано в акционерное общество, 100% акций которого находятся в федеральной собственности. Весь пакет акций передается госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ 5 мая подписан президентом России Владимиром Путиным.

В опубликованном на официальном портале документе сказано, что президент принимает предложение правительства РФ и передает вертолетный завод в качестве имущественного взноса госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Мероприятия по преобразованию и переходу завода новому собственнику должны быть выполнены в течение 25 месяцев.

В 2017 году авиазавод отдали холдингу «Вертолёты России». Впоследствии от них предприятие передали в ведение Минпромторга. В 2022 году «Севастопольское авиационное предприятие» реорганизовали, оно стало филиалом ФГУП «Авиакомплект».

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Ольга Сурикова

Фото: ФГУП «Севастопольское авиационное предприятие»