В центре Севастополя к Дню Победы появилась интерактивная инсталляция 

На Приморском бульваре и у Графской пристани установлены зеркальные стелы. Они помогут прохожим погрузиться в историю, показав, как выглядели значимые исторические места в период Великой Отечественной войны: на одной из граней инсталляций расположены архивные фотографии площадей, улиц и зданий, отреставрированные с помощью технологий Облака Mail.

Также, перейдя по QR-коду на стеле, все желающие могут увековечить память о своих героях: на специальной странице можно загрузить фотографии близких, а нейросеть Mail сделает черно-белые снимки цветными. После обработки фотографии можно загрузить в Облако Mail или объединить в цифровой семейный архив, рассказал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, в этом году Парад Победы в Севастополе на 9 мая снова отменили.

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Ольга Сурикова