Сочи и Адлер затопили сильнейшие ливни

В Сочи и Адлере в результате залпового ливня в ночь на 10 июля произошло подтопление жилых домов, дорог, десятки машин под водой, где-то ее уровень поднялся до крыш автомобилей.

Людей из затопленных помещений, в том числе гостинец эвакуирует МЧС в места временного размещения.

Сильнее всего пострадал поселок Мирный федеральной территории Сириус.

В нескольких районах курорта сработали сирены. Всех просят оставаться дома или в безопасном месте.

Трассу ПСОУ-Адлер «А-147» также затопило.

При этом в Абхазии размыло железнодорожную насыпь, в пути остановили два поезда.

Напомним, в ночь на 14 июня сильно затопило Хостинский район Сочи.

Ольга Сурикова