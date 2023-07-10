Сочи и Адлер затопили сильнейшие ливни

В Сочи и Адлере в результате залпового ливня в ночь на 10 июля произошло подтопление жилых домов, дорог, десятки машин под водой, где-то ее уровень поднялся до крыш автомобилей.
Людей из затопленных помещений, в том числе гостинец эвакуирует МЧС в места временного размещения.
Сильнее всего пострадал поселок Мирный федеральной территории Сириус.
В нескольких районах курорта сработали сирены. Всех просят оставаться дома или в безопасном месте.
Трассу ПСОУ-Адлер «А-147» также затопило.
При этом в Абхазии размыло железнодорожную насыпь, в пути остановили два поезда.
Напомним, в ночь на 14 июня сильно затопило Хостинский район Сочи.
Ольга Сурикова