В Сочи потоп из-за проливных дождей

Этой ночью сильно затопило Хостинский район Сочи.

Из берегов вышла река Мацеста. Подтоплены спальные районы, вода затопила автомобили практически до крыш, а некоторые даже снесло грязевыми потоками.

Стихия повредила сети газопровода. С утра начались восстановительные работы.

Мост на Мацесте перекрыт сотрудниками полиции. В данный момент информации о пострадавших нет.

Штормовое предупреждение продолжает действовать. До конца дня 14 июня в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков.

Ольга Сурикова