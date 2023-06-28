Ресторан «SEAVAS» должны снести до 6 сентября

Решение о сносе незаконной постройки ресторана «SEAVAS» в Артбухте в кассационной инстанции Арбитражного суда Центрального округа также осталось без изменений.

Заседание суда состоялось 22 июня. Кассационная жалоба ООО «ПИР» оставлена без удовлетворения, решения судов 1-й и 2-й инстанций — без изменений, сообщила замгубернатора Светлана Пирогова.

Она помнила, что 6 марта 2023 года 21 Арбитражным апелляционным судом решение Арбитражного суда Севастополя о сносе самовольной постройки ресторана «SEAVAS» оставлено без изменений. Постановление вступило в силу немедленно. Снос должен быть осуществлен в течение 6 месяцев силами ООО «ПИР» (до 6 сентября 2023 года).

Также Пирогова уточнила, что в случае неисполнения решения суда в срок снос будет осуществлен правительством Севастополя с последующим отнесением расходов на собственника.

Как известно, ресторан «SEAVAS» связывают с именем бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.