Снова гибель на пожаре из-за курения сигареты в постели – ЧП в Керчи

Страшные кадры пожара опубликовали сотрудники МЧС по Крыму. Очередная трагедия, когда человек сгорел из-за курения сигареты в постели.
ЧП произошло в Керчи. В неэксплуатируемом одноэтажном частном доме вспыхнул огонь. Пожар возник в комнате площадью 6 кв. метров, где был найден 46-летний мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания стало курение в постели.
Спасатели говорят, что с начала 2024 года это уже 35-й случай гибели на пожаре из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении.
Напомним, по информации МЧС Севастополя, с начала года в Севастополе произошло 54 пожара в квартирах и домах из-за проблем с электричеством.
Спасатели напоминают, что дома нужно соблюдать простые правила пожарной безопасности.
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Кристина Ветер