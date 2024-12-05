В Севастополе выставили на торги комплекс, принадлежащий Минобороны

В Севастополе пройдет электронный аукцион на аренду федерального имущества — имущественного комплекса, расположенного на улице Шабалина, 29а.

Договор будет заключен на пять лет. Почти 250 тысяч рублей в месяц и комплек площадью в 1 966,6 квадратных метров в вашем распоряжении. По крайней мере на пять лет точно.

Еще один комплекс, тоже принадлежащий Минобороны, находится на Генерала Мельника, 108.

Общая площадь 2 357,2 кв.м.

Такой уйдет с молотка за 303 тысячи рублей в месяц сроком аренды также на пять лет.

И еще один немаловажный нюанс – чтобы использовать эти комплексы арендателю надо существенно вложиться в ремонт, так как постройки в полуразрушенном состоянии.

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Кристина Ветер