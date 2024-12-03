Из-за проблем с электричеством в Севастополе произошло 54 пожара с начала года

По информации МЧС Севастополя, с начала года в Севастополе произошло 54 пожара в квартирах и домах из-за проблем с электричеством.

Спасатели напоминают, что дома нужно соблюдать простые правила пожарной безопасности:

— Проверяйте электропроводку, чтобы она была в порядке.

— Используйте только сертифицированные зарядные устройства.

— Не включайте несколько мощных приборов одновременно.

— Не оставляйте без присмотра устройства, которые заряжаются (например, телефоны или электросамокаты).

— Не заряжайте технику ночью.

— Установите пожарный извещатель в доме.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер