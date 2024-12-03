Из-за проблем с электричеством в Севастополе произошло 54 пожара с начала года

По информации МЧС Севастополя, с начала года в Севастополе произошло 54 пожара в квартирах и домах из-за проблем с электричеством.
Спасатели напоминают, что дома нужно соблюдать простые правила пожарной безопасности:
— Проверяйте электропроводку, чтобы она была в порядке.
— Используйте только сертифицированные зарядные устройства.
— Не включайте несколько мощных приборов одновременно.
— Не оставляйте без присмотра устройства, которые заряжаются (например, телефоны или электросамокаты).
— Не заряжайте технику ночью.
— Установите пожарный извещатель в доме.
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Кристина Ветер