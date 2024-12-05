Новый подход к классике: салат «Сельдь под шубой» в необычной последовательности слоев

Салат «Сельдь под шубой» по праву считается классикой новогоднего стола для многих семей. Тем не менее, традиционно первым слоем обычно используют рыбу, а затем добавляют овощи. Однако опытные повара предлагают другой подход к приготовлению.

Их вариант последовательности слоев немного отличается от общепринятого, но может сделать блюдо более интересным и насыщенным по вкусу.

Вот рекомендуемая последовательность слоев:

1. Свекла

2. Лук

3. Сельдь

4. Картофель

5. Зеленый лук

6. Яйцо

7. Зеленый горошек

8. Морковь

9. Свекла

Такой порядок помогает сохранить сочность и яркость каждого слоя, создавая гармоничное сочетание вкусов. Не забудьте добавить майонез или другой соус для заправки салата.

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Кристина Ветер