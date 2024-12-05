Новый подход к классике: салат «Сельдь под шубой» в необычной последовательности слоев

Салат «Сельдь под шубой» по праву считается классикой новогоднего стола для многих семей. Тем не менее, традиционно первым слоем обычно используют рыбу, а затем добавляют овощи. Однако опытные повара предлагают другой подход к приготовлению.
Их вариант последовательности слоев немного отличается от общепринятого, но может сделать блюдо более интересным и насыщенным по вкусу.
Вот рекомендуемая последовательность слоев:
1. Свекла
2. Лук
3. Сельдь
4. Картофель
5. Зеленый лук
6. Яйцо
7. Зеленый горошек
8. Морковь
9. Свекла
Такой порядок помогает сохранить сочность и яркость каждого слоя, создавая гармоничное сочетание вкусов. Не забудьте добавить майонез или другой соус для заправки салата.
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Кристина Ветер