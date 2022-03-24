Путин принял решение перевести расчеты за газ в рублях

Для недружественных стран

Россия планирует перейти на рубли в расчетах за газ с европейскими странами, которые выступили против военной спецоперации на Украине и присоединились к санкциям. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», — сказал Путин, передает РБК.

Глава государства считает, что в нынешней ситуации «совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла».

При этом Путин подчеркнул, что Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.

«Мы, в отличие от некоторых коллег, дорожим своей репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая меняется на российские рубли», — заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин порекомендовал российским бизнес-структурам и банкам начинать работу в Крыму и Севастополе, так как санкций им больше опасаться не нужно.

Ольга Сурикова