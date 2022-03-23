РЖД рассматривает Крым и Севастополь как новое направление для своих поездов

Решение будет приниматься в ближайшее время

Глава РЖД Олег Белозеров после введения западных санкций в отношении компании не исключил запуск новых поездов в разные регионы России.

Вопрос о перспективах развития, влияния железнодорожных перевозок на экономику и транспортную доступность обсуждался с сенаторами 22 марта.

Белозеров рассказал, что после начала спецоперации России в Украине компания попала под канадские и европейские санкции, и теперь ей не доступны займы за рубежом. После введённых ограничений компания обдумывает, в какие регионы страны можно запустить новые поезда Российских железных дорог, передает «Первый Севастопольский».

«В части Крыма и Севастополя. Сейчас РЖД находятся под санкциями – раньше не были под санкциями, ни под какими. Мы были очень хорошими заемщиками, нас очень любили европейские инвесторы, вкладывали деньги. Но на сегодня нас обрезали, соответственно мы попали в список. Я думаю, что большое количество новых решений будет принято в ближайшее время, в том числе и куда поедут «Российские железные дороги», — сообщил глава компании.

Он напомним, что сейчас крымским направлением занимается «Гранд Сервис Экспресс», которая не относится к РЖД. Поэтому скидки, которые есть в других регионах, на крымские билеты пока не распространяются.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что теперь у бизнес-структур нет оснований боятся заходить работать в Крым и Севастополь.

Ольга Сурикова