СМИ: В России готовится повышение цен до 40%

В августе–сентябре 2024 года в России планируется повышение цен на продукты питания. Производители продуктов питания, работающие с российскими ритейлерами, уже уведомили их о том что закупочные цены товары вырастут на 5–40%. Как сообщает «Коммерсант», такое предупреждение сетям направили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.