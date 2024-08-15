СМИ: В России готовится повышение цен до 40%

В мире
15-08-2024
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В августе–сентябре 2024 года в России планируется повышение цен на продукты питания. Производители продуктов питания, работающие с российскими ритейлерами, уже уведомили их о том что закупочные цены  товары вырастут на 5–40%. Как сообщает «Коммерсант», такое предупреждение сетям направили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Отмечается, что ритейлеры пока проверяют  полученную информацию на обоснованность.

Корректировку цен эксперты объясняют ростом себестоимости, стоимости сырья, логистики, рабочей силы, материально-технических ресурсов, а также сохранением высокой ключевой ставки Центробанка.

Еще одним немаловажным аргументом для повышения отпускных цен на продукты называет и инфляцию.

Заметнее всего подорожают шоколад и кондитерские изделия.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

 

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