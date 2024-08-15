В Севастополе задержали лжепокупателя

Мужчина пытался совершить кражу в продуктовом магазине

Предотвратить кражу помогли своевременная реакция сотрудников торговой точки и плохая репутация лжепокупателя.

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Установлено, что 26-летний местный житель зашел в торговый зал магазина под видом покупателя и сразу же направился к прилавку с мясорубками. Он взял одну из коробок и стал ждать, когда сотрудники магазина потеряют бдительность. После этого с мясорубкой направился к выходу.

Так как ранее он уже пытался украсть пылесос, сотрудники наблюдали за ним, на выходе остановили и вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. За покушение на кражу мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова