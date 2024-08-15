Подземный переход у остановки «Матрос Кошка» выполнен на 61%

Работы обещают завершить к ноябрю, а к 1 сентября снять ограничения движения и открыть обе полосы.

Уже переделаны сети коммуникации, обустраивают входную группу, стены и лестничные сходы, выполняют отделочные работы.

Подрядчик обещает организовать ливневый водоотвод, освещение, камеры видеонаблюдения и лифты с обеих сторон для маломобильных граждан, а также благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, что капремонт подземного перехода стоимостью 290 млн рублей начался осенью 2023 года. Подрядчик — краснодарская компания «Дорстройкубань-19».

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Анна Левина